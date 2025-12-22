Сборная Украины по футзалу уступила в товарищеском матче

В воскресенье, 21 декабря, сборные Украины и Португалии по футзалу провели второй товарищеский матч.

В первом матче, напомним, команды сыграли вничью 1:1.

Однако во втором поединке португальцы показали более сильную игру. К середине второго тайма наша команда проигрывала в четыре мяча.

Один гол в эотге сумел отыграть Игорь Корсун, а в концовке матча команды обменялись еще голами, завершив поединок со счетом 5:2.

Напомним, что поединки против Португалии были частью подготовки сборной к ЧМ-2026.

