Сборная Украины по футзалу уступила в товарищеском матче

Сборная Португалии лучше подготовилась ко второму матчу.
Сегодня, 00:07       Автор: Андрей Безуглый
Португалия - Украина / Federação Portuguesa de Futebol
В воскресенье, 21 декабря, сборные Украины и Португалии по футзалу провели второй товарищеский матч.

В первом матче, напомним, команды сыграли вничью 1:1.

Однако во втором поединке португальцы показали более сильную игру. К середине второго тайма наша команда проигрывала в четыре мяча.

Один гол в эотге сумел отыграть Игорь Корсун, а в концовке матча команды обменялись еще голами, завершив поединок со счетом 5:2.

Напомним, что поединки против Португалии были частью подготовки сборной к ЧМ-2026.

Ранее также Жирона с двумя украинцами в составе уступила Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


