iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона - Атлетико 0:3: обзор матча и результат игры 21.12.2025

Каталонская команда потерпела разгромное поражение от мадридцев.
Сегодня, 17:15       Автор: Игорь Мищук
Атлетико разгромил Жирону / Getty Images
Атлетико разгромил Жирону / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, Жирона принимала на своем поле Атлетико в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридская команда уверенно справилась с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Реал в большинстве одержал победу над Севильей

Подопечные Диего Симеоне еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. На 13-й минуте счет в поединке дальним ударом в девятку открыл Коке, а ближе к перерыву с линии штрафной не без помощи рикошета ворота каталонцев поразил Конор Галлахер.

До разгромного результат уже в компенсированное к поединку время довел вышедший на замену Антуан Гризманн.

В стартовом составе Жироны эту игру начинали украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Первый был заменен на 71-й минуте, а второй провел на поле весь матч.

Набрав 37 очков, Атлетико занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с 15 баллами идет в зоне вылета на 18-й позиции.

Статистика матча Жирона - Атлетико 17-го тура чемпионата Испании

Жирона - Атлетико 0:3

Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.89
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 4
Фолы: 7 - 14

Жирона: Гассанига - Франсес (Ринкон, 61), Рейс, Блинд, Морено - Цыганков (Лемар, 71), Мартин, Витсель, Мартин, Рока (Асприлья, 46) - Ванат.

Атлетико: Облак - Льоренте (Гризманн, 78), Пубиль, Ганцко, Руджери - Симеоне, Коке, Барриос, Гонсалес (Галлахер, 28) - Альварес (Ле Норман, 77), Серлот.

Предупреждения: Мартинес, Лемар - Симеоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

Статьи по теме

Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико
Реал в большинстве одержал победу над Севильей Реал в большинстве одержал победу над Севильей
"Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде "Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок Защитник Барселоны вылетел на долгий срок

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок
Биатлон18:10
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Украина17:55
УХЛ: Сокол разгромил Одесчину
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
Европа17:25
Милан интересуется защитниками из АПЛ
Европа17:15
Жирона с Цыганковым и Ванатом уступила дома Атлетико
Биатлон16:44
Джакомель одержал победу в масс-старте на этапе в Анси
Футзал16:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик одержал победу над Тайр Экспертом
Европа15:59
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK