Жирона - Атлетико 0:3: обзор матча и результат игры 21.12.2025

В воскресенье, 21 декабря, Жирона принимала на своем поле Атлетико в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридская команда уверенно справилась с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Подопечные Диего Симеоне еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. На 13-й минуте счет в поединке дальним ударом в девятку открыл Коке, а ближе к перерыву с линии штрафной не без помощи рикошета ворота каталонцев поразил Конор Галлахер.

До разгромного результат уже в компенсированное к поединку время довел вышедший на замену Антуан Гризманн.

В стартовом составе Жироны эту игру начинали украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Первый был заменен на 71-й минуте, а второй провел на поле весь матч.

Набрав 37 очков, Атлетико занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с 15 баллами идет в зоне вылета на 18-й позиции.

Статистика матча Жирона - Атлетико 17-го тура чемпионата Испании

Жирона - Атлетико 0:3

Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.89

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 3 - 4

Фолы: 7 - 14

Жирона: Гассанига - Франсес (Ринкон, 61), Рейс, Блинд, Морено - Цыганков (Лемар, 71), Мартин, Витсель, Мартин, Рока (Асприлья, 46) - Ванат.

Атлетико: Облак - Льоренте (Гризманн, 78), Пубиль, Ганцко, Руджери - Симеоне, Коке, Барриос, Гонсалес (Галлахер, 28) - Альварес (Ле Норман, 77), Серлот.

Предупреждения: Мартинес, Лемар - Симеоне.

