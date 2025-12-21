iSport.ua
Реал - Севилья 2:0: обзор матча и результат игры 20.12.2025

Мадридская команда отправила в ворота соперника по мячу в каждом из таймов.
Сегодня, 00:35       Автор: Игорь Мищук
Реал обыграл Севилью / Getty Images
Реал обыграл Севилью / Getty Images

В субботу, 20 декабря, мадридский Реал принимал на своем поле Севилью в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Хаби Алонсо сумели выйти победителями из непростого противостояния, одолев соперника со счетом 2:0.

Реал повел в поединке ближе к концу первого тайма благодаря голу Джуда Беллингема, который головой замкнул подачу со штрафного.

На 68-й минуте Севилья осталась вдесятером после того, как вторую желтую карточку заработал защитник Маркао, однако численным преимуществом хозяева поля смогли воспользоваться уже под занавес встречи. На 86-й минуте "сливочные" получили право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

Реал набрал 42 очка и занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на один балл, но сыграв на один матч больше. Севилья с 20 пунктами расположилась на девятой позиции.

Статистика матча Реал - Севилья 17-го тура чемпионата Испании

Реал - Севилья 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.65 - 1.62
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 18 - 14
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 6 - 5
Фолы: 13 - 19

Реал: Куртуа - Асенсио (Хименес, 90), Рюдигер, Гюйсен, Гарсия - Гюллер (Камавинга, 72), Чуамени, Беллингем - Родриго, Мбаппе, Винисиус (Гарсия, 83).

Севилья: Влаходимос - Санчес, Кармона (Салас, 84), Гудель, Маркао, Суасо (Осо, 60) - Агуме (Гонсалес, 84), Соу, Менди - Ромеро (Пеке, 70), Санчес.

Предупреждения: Родриго, Асенсио - Кармона, Маркао, Агуме, Соу.

Удаление: Маркао, 68.

