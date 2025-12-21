iSport.ua
Русский Українська

"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика

Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем украинского чемпиона.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александре Усике.

Функционер отметил, что украинцу рано или поздно придется защищать свои титулы, иначе их придется оставить вакантными.

Читай также: "Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша

"У Александра все еще есть три титула. Ему придется их защищать. Обязательный претендент будет объявлен. Ему придется или их защищать, или освободить. Так что, что бы ни произошло, дивизион будет гудеть.

Я не хочу видеть, как он оставляет титулы вакантными. Я хочу видеть, как он их защищает. Я хочу видеть, как он защищает титулы против Фабио Уордли. Но если он собирается их освободить, то это его выбор.

Знаете, есть люди, которые постоянно говорят, что титулы отбирают. Дело не в этом. Есть обязательная защита. Ты заранее знаешь, кто обязательный претендент. Это не большой шок. Если ты этого не хочешь, то не дерись за титул", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, ранее экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер подтвердил факт переговоров о бое с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша "Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично" Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Бавария легко разгромила аутсайдера лиги
Европа20:33
Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед
Европа20:12
Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ
Бокс19:58
"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика
Формула 119:40
Перес: Мне действительно нужен был перерыв
Бокс19:28
Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри
Европа19:10
Барселона уверенно обыграла Вильярреал
Бокс18:51
"Пришлось его ломать и гоняться": Паркер оценил победу Джошуа над Полом
Европа18:29
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок
Биатлон18:10
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK