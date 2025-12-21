"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александре Усике.

Функционер отметил, что украинцу рано или поздно придется защищать свои титулы, иначе их придется оставить вакантными.

"У Александра все еще есть три титула. Ему придется их защищать. Обязательный претендент будет объявлен. Ему придется или их защищать, или освободить. Так что, что бы ни произошло, дивизион будет гудеть.

Я не хочу видеть, как он оставляет титулы вакантными. Я хочу видеть, как он их защищает. Я хочу видеть, как он защищает титулы против Фабио Уордли. Но если он собирается их освободить, то это его выбор.

Знаете, есть люди, которые постоянно говорят, что титулы отбирают. Дело не в этом. Есть обязательная защита. Ты заранее знаешь, кто обязательный претендент. Это не большой шок. Если ты этого не хочешь, то не дерись за титул", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, ранее экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер подтвердил факт переговоров о бое с Усиком.

