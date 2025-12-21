iSport.ua
Русский Українська

"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша

Украинский чемпион оставил послание своему дважды битому сопернику.
Сегодня, 15:30       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему бывшему сопернику, экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри в годовщину их реванша.

Украинский боксер у себя в Instagram оставил послание британцу, отметив, что они устроили отличный поединок.

Читай также: "Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи в ринге. Это было незабываемо", - написал Усик.

Напомним, что после того как Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей в первом бою, их реванш состоялся 21 декабря 2024 года. Во втором поединке судьи отдали победу украинцу уже единогласно.

Ранее промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом "Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума
"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом "Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Защитник Барселоны вылетел на долгий срок
Биатлон18:10
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Украина17:55
УХЛ: Сокол разгромил Одесчину
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
Европа17:25
Милан интересуется защитниками из АПЛ
Европа17:15
Жирона с Цыганковым и Ванатом уступила дома Атлетико
Биатлон16:44
Джакомель одержал победу в масс-старте на этапе в Анси
Футзал16:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик одержал победу над Тайр Экспертом
Европа15:59
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK