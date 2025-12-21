"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к своему бывшему сопернику, экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри в годовщину их реванша.

Украинский боксер у себя в Instagram оставил послание британцу, отметив, что они устроили отличный поединок.

"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи в ринге. Это было незабываемо", - написал Усик.

Напомним, что после того как Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей в первом бою, их реванш состоялся 21 декабря 2024 года. Во втором поединке судьи отдали победу украинцу уже единогласно.

Ранее промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком.

