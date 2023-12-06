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"Не уверен в своем продукте": Уайлдер рассказал, кто препятствует его бою с Джошуа

Американец подозревает, что со стороны британца не хотят идти на риск.
Сегодня, 19:20
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказал предположение, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн не хочет организовывать их бой, несмотря на заявления об обратном.

По мнению американского боксера, представитель британца опасается поддавать большому риску своего клиента, на котором он зарабатывает.

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"Эдди Хирн не хочет этого боя, потому что он не уверен в своем продукте. Джошуа - единственный боец, который приносит деньги Matchroom. И они не хотят, чтобы их бизнес зависел от такого человека, как я, который может завершить его карьеру.

Хирн - бизнесмен, и он не станет ставить свой бизнес на кон, когда не уверен в положительном для себя результате. Он знает, что если я выйду в ринг с Джошуа, то нокаутирую его. И он не может позволить своему золотому мальчику проиграть", - заявил Уайлдер в комментарии Last Stand.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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