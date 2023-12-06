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"Он потерял уважение": Уайлдер оценил Джошуа

Американец не будет унижать британца.
Сегодня, 13:38
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Boxing Social
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Boxing Social

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что Энтони Джошуа находится в плохом положении.

По словам американца, он не хочет критиковать британца, ведь тот и так лишился славы.

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"Мне не нужно задевать Джошуа. Кажется, что многие другие бойцы уже гонят на него. Похоже, что он потерял былое уважение. Многие относятся к нему неуважительно и говорят разные вещи.

Я думаю, что эта смена мнения его разочаровывает. Раньше все уважали его, а теперь он несколько раз проиграл, и все думают, насколько он уязвим и что они могут его побить. Поэтому они несут чушь в его адрес, чтобы добраться к нему", - сказал Уайлдер Boxing Social.

Ранее Уайлдер заявил, что намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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