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Валлин объяснил, почему у Джошуа мало шансов на победу в их бою

Спортсмен отметил особенности подготовки к поединку в Саудовской Аравии.
Сегодня, 09:50
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением по поводу предстоящего поединка против бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа.

Спортсмен уверен, что британец не сможет подготовиться к бою.

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"Я чувствую, что это короткий срок для него. Джошуа снова работает с новым тренером. Я не думаю, что он в хорошем положении. Опять же, ему предстоит подготовиться в довольно короткий срок, к бою против левши. Это не очень хорошая идея и я покажу почему", - приводит слова Валлина Boxing Scene.

Джошуа и Валлин проведут поединок 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее швед назвал лучшего супертяжеловеса в мире.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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