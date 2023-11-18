"Его можно победить": Валлин назвал лучшего супертяжеловеса в мире
Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о том, кто является лучшим бойцом в его весовой категории.
По словам шведа, лучшим боксером дивизиона является обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри, однако он не является непобедимым.
Читай также: "Не прикасайся ко мне": Усик отреагировал на дерзкое поведение Фьюри
"Фьюри - очень хороший боец. Я думаю, что он лучший в супертяжелом весе.
В то же время я не считаю, что он ровня Флойду Мейвезеру или Андре Уорду. Фьюри - хороший боец, но его можно победить", - приводит слова Валлина Boxing Social.
Отметим, что Валлин провел бой с Фьюри в 2019 году, тогда британец победил единогласным решением судей.
Ранее швед унизительно обратился к Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!