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Валлин: Верю, что Фьюри победит Усика

Швед оценил шансы боксеров в титульном поединке.
Сегодня, 17:44
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO) поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам опытного боксера, британец должен победить украинского чемпиона.

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"Хорошо, что это наконец произошло. Думаю, фаворитом является Тайсон Фюри. Думаю, он выиграет бой. Усик, конечно, очень хороший боец, и я думаю, что у них обоих есть свои слабости. В конце концов Фьюри – больший парень, и он умный боксер.

Я думаю, что он будет в гораздо лучшей форме и гораздо лучше подготовлен, чем был в поединке с Фрэнсисом Нганну, поэтому я верю, что Фьюри победит Усика", - приводит слова Валлина Vegas Insider.

Бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер украинца оценил возможность реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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