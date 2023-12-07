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Названо условие, при котором состоится бой Джошуа - Уайлдер

Боксеры должны успешно выступить 23 декабря.
Сегодня, 14:00
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Boxing Social
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Boxing Social

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу организации боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам специалиста, боксеры окажутся в ринге, если победят в своих боях 23 декабря.

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"Вероятно, что после боя Фьюри – Усик, если он состоится, пояса будут разделены, особенно IBF. Если это произойдет и Джошуа победит Отто Валлина 23 декабря, то это будет бой Хрговича против Джошуа (за титул чемпиона мира IBF - прим.), но к тому времени, по всей вероятности, контракт на бой Джошуа – Уайлдер будет уже заключен.

Тогда мы не сможем развернуться, мы на полном ходу пытаемся провести поединок с Уайлдером и финальный элиминатор WBC, если это так называется, но я просто назвал бы его величайшим боем в истории. Когда это сражение состоится, а состоится оно только в том случае, если они оба победят 23 декабря в одном карде, то этот поединок станет самым большим боем в боксе", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, Энтони Джошуа проведет бой против Отто Валлина, а Деонтей Уайлдер – против Джозефа Паркера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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