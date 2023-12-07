Уайлдер сделал прогноз на свой бой с Паркером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) поделился ожиданиями от боя против Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

По словам американца, он намерен нокаутировать своего соперника.

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"Если Джозеф Паркер выйдет и будет играть с огнем, он будет играть в опасную игру, когда столкнется со мной из-за моей силы. Потому что своим ударом я пробиваю вас насквозь, а не только попадаю по вам.

Было бы интересно увидеть его план на бой, но когда он почувствует мою силу впервые, его план изменится. Я с нетерпением жду, чтобы нокаутировать его. Мы должны были биться много лет назад, но он бегал от меня", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Деонтей намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

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