"Выглядел как ленивый жирдяй": Джошуа рассказал, кому отдал победу в бою Фьюри – Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа высказался о поединке Тайсона Фьюри с экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам именитого спортсмена, камерунец должен был победить, но судьи приняли другое решение.

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"Нганну победил. Но судьи сидят у ринга не просто так. Они посчитали так, как посчитали. Я всего лишь зритель. В общем, Фьюри подняли руку, но, с точки зрения фанатов, выиграл Нганну.

Тайсон выглядел как ленивый жирдяй, который не умеет драться. Если вы вспомните, он смеялся с бодибилдеров, обзывал их никудышными боксерами. А сам отхватил люлей от одного из них", - сказал Джошуа в интервью TNT Sports.

Ранее Джошуа признался, за кого он будет болеть в бою Усик - Фьюри.

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