Превратились в зомби: проморолик вечера бокса с Джошуа, Валлином, Уайлдером и другими

Промоутерская организация Queensberry Promotions представила промо вечера бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Организаторы показали нестандартное промо, в котором участники ивента предстали в образах зомби на фоне постапокалиптического мира.

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В главных поединках вечера выступят бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), и Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) встретится с Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Ранее Джошуа оценил шансы Уайлдера в бою с Паркером.

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