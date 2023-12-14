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Превратились в зомби: проморолик вечера бокса с Джошуа, Валлином, Уайлдером и другими

В Саудовской Аравии пройдут грандиозные бои.
Сегодня, 13:04
Вечер бокса в Саудовской Аравии / dazn.com
Вечер бокса в Саудовской Аравии / dazn.com

Промоутерская организация Queensberry Promotions представила промо вечера бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Организаторы показали нестандартное промо, в котором участники ивента предстали в образах зомби на фоне постапокалиптического мира.

Читай также: Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря

В главных поединках вечера выступят бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), и Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) встретится с Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Ранее Джошуа оценил шансы Уайлдера в бою с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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