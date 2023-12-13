Джошуа оценил шансы Уайлдера в бою с Паркером
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.
Британец считает, что шансы соперников этом противостоянии будут равными.
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"Это бой, в котором шансы 50 на 50. Когда я оцениваю их стили, у меня получается 50 на 50. Не забывайте, что Джозеф Паркер - бывший чемпион мира, как и Деонтей Уайлдер.
Так что я отдаю им должное за то, что выходят на ринг. Пусть победит сильнейший", - приводит слова Джошуа Dazn.
Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее тренер американца призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою.
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