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Джошуа оценил шансы Уайлдера в бою с Паркером

Британец неожиданно расхвалил новозеландца.
Сегодня, 20:24
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

Британец считает, что шансы соперников этом противостоянии будут равными.

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"Это бой, в котором шансы 50 на 50. Когда я оцениваю их стили, у меня получается 50 на 50. Не забывайте, что Джозеф Паркер - бывший чемпион мира, как и Деонтей Уайлдер.

Так что я отдаю им должное за то, что выходят на ринг. Пусть победит сильнейший", - приводит слова Джошуа Dazn.

Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее тренер американца призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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