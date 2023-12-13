Джошуа оценил шансы Уайлдера в бою с Паркером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

Британец считает, что шансы соперников этом противостоянии будут равными.

Читай также: Удивил выбором: Уайлдер назвал самого грозного панчера

"Это бой, в котором шансы 50 на 50. Когда я оцениваю их стили, у меня получается 50 на 50. Не забывайте, что Джозеф Паркер - бывший чемпион мира, как и Деонтей Уайлдер.

Так что я отдаю им должное за то, что выходят на ринг. Пусть победит сильнейший", - приводит слова Джошуа Dazn.

Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее тренер американца призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!