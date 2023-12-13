"Он убийца": Тренер Уайлдера призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою

Малик Скотт, тренер экс-обладателя титула в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера, поделился мыслями по поводу будущего боя против еще одного бывшего чемпиона Джозефа Паркера.

Наставник американского боксера абсолютно уверен в мощи своего подопечного, из-за чего призвал рефери поединка внимательно следить за соперником и правильно реагировать на происходящее в ринге.

Читай также: Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря

"Я прошу рефери убедиться в том, что он будет внимательно наблюдать за Джозефом Паркером. К слову, это касается всех оппонентов Деонтея Уайлдера, но особенно таких парней, как Джозеф Паркер, который прямо сейчас находится во второй половине своей карьеры. Молодой парень может пропустить удар и ничего не произойдет, ведь впереди целая карьера, но рефери стоит быть внимательнее к тем, кто постарше, кто уже нахватался ударов и прошел через тяжелые бои. Не позволяйте таким парням находиться в ринге дольше, чем нужно, потому что Деонтей - убийца.

После боя, на следующий день, Деонтей обязательно поинтересуется самочувствием своего оппонента, но во время поединка "Бронзовый бомбардировщик" будет пытаться отправить соперника в другое измерение. Молюсь, чтобы рефери внимательно наблюдал за Джозефом Паркером и любым другим парнем, который будет биться с Деонтеем. Если кто-то попытается выйти и нанести лаки-панч, то мы заставим вас за это трагически заплатить в самой ужасающей манере. Если вас бьет Деонтей - это все равно что попасть под грузовик. Вообще, парни, которые считают, что могут прессинговать Деонтея, лишь облегчают ему работу", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер сделал прогноз на свой бой с Паркером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!