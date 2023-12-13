Удивил выбором: Уайлдер назвал самого грозного панчера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что самым тяжелым ударом среди его соперников обладал французский боксер Жоан Дюопа.

По словам американца, француз его несколько раз сильно потряс в очном противостоянии.

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"Я бы сказал, что сильнее всех меня бил француз. Вообще-то сильнее всего меня бьют налоги, когда мне приходится их платить. Да, а этого парня звали Жоан Дюопа. Пока что от него я пропустил самый тяжелый удар в своей карьере", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Напомним, в 2015 году Уайлдер победил Дюопа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Деонтей признался в употреблении галлюциногенов.

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