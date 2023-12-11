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Экс-чемпион мира признался в употреблении галлюциногенов

Уайлдер пристрастился к напитку индейских шаманов.
Сегодня, 12:47
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер признался, что употребляет галлюциногены.

Речь идет о традиционном напитке индейских шаманов аяуаске, которая явлется галлюциногеном и энтеогеном. Обычно ее употребляют для связи с духами.

Уайлдер признался, что после того, как начал пить аяуаску, стал более позитивным человеком и более счастливым.

"Аяуаска – отличная вещь. Я советую всем отведать. Аяуаска, безусловно, что-то высвободила во мне. Многие говорят, что я стал более чувствительным к окружающему миру и счастливее – и я действительно чувствую, что это так и есть. Я чувствую себя гораздо счастливее, будто с моих плеч упал тяжелый груз. Теперь я ценю даже самое малое и незначительное в жизни.

Я не говорю, что не делал этого раньше, но прямо сейчас это происходит в более широких масштабах. Меня переполняют положительные эмоции, я стал чаще улыбаться. Люди скептически относятся к аяуаске из-за определенных вещей. Они немного испуганы, но я всегда повторяю, что вы должны преодолеть свои страхи. Потому что они могут помешать вам достичь следующего уровня", – приводит слова боксера Boxing Scene.

Ранее также сообщалось, что Валлин назвал фаворита боя Уайлдер - Паркер.

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