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Валлин назвал фаворита боя Уайлдер - Паркер

Швед выделил сильные стороны боксеров.
Сегодня, 11:55
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Авторитетный шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о поединке Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

По словам спортсмена, американец фаворит боя, несмотря на свой длительный простой, который длится с октября прошлого года.

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"Это будет потрясающе, если мы с Паркером оба победим. Я уверен, что побью Энтони Джошуа. Что касается Паркера, то он был активным, а Уайлдер - нет. Я считаю, что это будет большой проблемой для Деонтея.

Паркер - хороший боец, вокруг него хорошая команда, так что у него точно есть шансы. Вероятно, он может победить Уайлдера, но я все равно думаю, что Деонтей будет фаворитом. Если Паркер выйдет и попытается боксировать, то, пожалуй, окажется в нокауте. Ему нужно выйти на ринг и навязать Уайлдеру бой. В таком случае он сможет его победить. Если я побью Джошуа, то это будет потрясающе. Тогда все будут говорить о нас с Паркером", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, 23 декабря Валлин подерется с Джошуа в мэйн-ивенте вечера бокса в Саудовской Аравии, а Уайлдер с Паркером - в соглавном событии.

Ранее сообщалось, что секс-символ бокса предсказала исход боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер Отто Валлин

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