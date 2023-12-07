Секс-символ бокс предсказала исход боя Усик - Фьюри

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес заявила, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика.

Девушка уверена, что британец недооценил Фрэнсиса Нганну в своем последнем поединке, так что аналогичную ошибку в бою с украинцем он не допустит.

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"Я всегда думала, что Фьюри победит. Мне кажется, что в последнем поединке он недооценил Нг... Нга... НганнУ. Никогда не могла произнести его фамилию. Я буду просто называть его Фрэнсисом.

Я все равно ставлю на Фьюри. Если он в ударе, то в ударе. Он слишком сильный, большой и ловкий. Я не знаю, есть ли у Усика мощь, чтобы потрясти Фьюри", - сказала Бриджес в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком.

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