Уайлдер сделал прогноз на бой Джошуа - Валлин

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о поединке Энтони Джошуа и Отто Валлина.

Американец считает, что британец легко победит шведа.

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"Я верю, что Джошуа победит Валлина. Я с нетерпением жду, что он нокаутирует Валлина. Я могу это представить, но только от Джошуа зависит, сделает ли он то, что должен сделать.

Я не хочу, чтобы он думал о нашем поединке, потому что это может его отвлечь. Я желаю, чтобы он оставался сосредоточенным на Валлине, поскольку Отто выйдет драться, как и Джозеф Паркер выйдет драться со мной", - сказал Уайлдер в интервью The Last Stand Podcast.

Напомним, Джошуа и Валлин проведут бой 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее швед объяснил, почему у Джошуа мало шансов на победу в их бою.

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