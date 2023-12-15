"Ничего не подписано": Промоутер Джошуа выступил с заявлением по поводу боя с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался об организации боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя Эй Джея, стороны еще ничего не подписывали по поводу будущей встречи в ринге и сейчас команда британца полностью сосредоточена на ближайшем поединке с Отто Валлином и рассчитывает на победу.

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"Ничего еще не подписано. Когда люди говорят о предварительной сделке, здесь есть две стороны. Это значит, что идет разговор по поводу суммы, когда все скажут: "Мы в деле". Кстати, ранее у нас уже была предварительная сделка о поединке Уайлдера против Джошуа.

Ничего не подписано, и мы сосредоточены на поединке с Валлином. Мы будем работать за кулисами, как и раньше, а также на поверхности, когда приедем в Эр-Рияд. Но мы полностью сфокусированы на Отто Валлине, поскольку без победы над ним можно забыть о бое с Уайлдером.

Я уже говорил, что наша абсолютная амбиция и намерение - устроить бой Джошуа против Уайлдера, и мы стремимся это сделать. Если мы выиграем в следующую субботу, то я уверен, что вы получите этот поединок. Но в данный момент ничего не подписано", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее Джошуа также сделал заявление насчет боя с Уайлдером.

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