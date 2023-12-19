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Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Американец вспомнил плохое выступление британца с Нганну.
Сегодня, 14:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер высказался о поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Спорстмен уверен, что британец победит, несмотря на плохое выступление в бою с Фрэнсисом Нганну.

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"Все смотрят на последнее выступление Тайсона Фьюри и думают, что он выглядел не особо здорово, и Усик его перебоксирует. Но Тайсон дрался против большого парня, который весит 122-127 килограммов. Нганну силен, он знает, как использовать свое тело и мышцы.

Сомневаюсь, что Усик сможет использовать аналогичную стратегию. Так что я все равно ставлю на победу Тайсона. Фьюри крупнее, он будет идти вперед, у него приличная держалка, позволяющая принимать удар и отвечать серией. Да, я все еще выбираю Тайсона в этом бою, топлю за своего кореша. Я думаю, что он победит", - сказал Миллер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Паркер предсказал победителя боя между украинцем и британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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