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"100%": Паркер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Новозеландец оценил шансы боксеров.
Сегодня, 12:18
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам спортсмена, оба боксера покажут классное выступление, но победит британец.

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"Усик - сложный соперник. Александр тоже чемпион, и он неоднократно демонстрировал свои навыки на ринге с бойцами, против которых дрался. 

Они оба покажут свое лучшее выступление, и пусть победит сильнейший. Но я ставлю на Тайсона, сто процентов", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джозеф Паркер

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