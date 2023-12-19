"100%": Паркер предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам спортсмена, оба боксера покажут классное выступление, но победит британец.

Читай также: "Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов

"Усик - сложный соперник. Александр тоже чемпион, и он неоднократно демонстрировал свои навыки на ринге с бойцами, против которых дрался.

Они оба покажут свое лучшее выступление, и пусть победит сильнейший. Но я ставлю на Тайсона, сто процентов", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!