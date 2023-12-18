Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (16-0, 13 KO) поделился мнением о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
По словам хорвата, он будет поддерживать украинца в титульном поединке.
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"Я всегда видел Усика как более разностороннего бойца. Он техничный, сильный и стабильно хорошо подготовлен.
Хотя недавнее выступление Фьюри может свидетельствовать о спаде, я считаю, что это было больше связано с отсутствием мотивации. Мотивация бойца может кардинально повлиять на его результаты.
Однако я отдаю свой голос Усику в этом поединке, хотя на самом деле победить может каждый", - приводит слова Хрговича Frank Warren“s Queensberry Promotions.
Бой Усика и Фьюри запланирован на 17 февраля.
Ранее отец Тайсона жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика.
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