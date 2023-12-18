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Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Хорват оценил шансы боксеров в историческом поединке.
Сегодня, 23:00
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (16-0, 13 KO) поделился мнением о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам хорвата, он будет поддерживать украинца в титульном поединке.

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"Я всегда видел Усика как более разностороннего бойца. Он техничный, сильный и стабильно хорошо подготовлен.

Хотя недавнее выступление Фьюри может свидетельствовать о спаде, я считаю, что это было больше связано с отсутствием мотивации. Мотивация бойца может кардинально повлиять на его результаты.

Однако я отдаю свой голос Усику в этом поединке, хотя на самом деле победить может каждый", - приводит слова Хрговича Frank Warren“s Queensberry Promotions.

Бой Усика и Фьюри запланирован на 17 февраля.

Ранее отец Тайсона жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик филип хргович

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