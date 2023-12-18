Дюбуа назвал причину поражения от Усика

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа поделился воспоминаниями о поражении от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

По словам боксера, украинец превзошел его в скорости, что повлияло на итог поединка.

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"Я думаю, что это скорость, но не знаю. Любой боец на этом уровне – хороший супертяж. Поэтому я думаю, что дело в скорости, а также во мне и кондициях, в которых я находился", - сказал Дюбуа в интервью для TNT Sports Boxing.

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа.

Свой следующий бой Даниэль проведет 23 декабря против Миллера.

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