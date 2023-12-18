iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дюбуа назвал причину поражения от Усика

Британец оценил скорость украинца.
Сегодня, 16:23
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа поделился воспоминаниями о поражении от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

По словам боксера, украинец превзошел его в скорости, что повлияло на итог поединка.

Читай также: "Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика

"Я думаю, что это скорость, но не знаю. Любой боец на этом уровне – хороший супертяж. Поэтому я думаю, что дело в скорости, а также во мне и кондициях, в которых я находился", - сказал Дюбуа в интервью для TNT Sports Boxing.

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа.

Свой следующий бой Даниэль проведет 23 декабря против Миллера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Он казался запуганным": Дюбуа оценил победу Фьюри над Нганну "Он казался запуганным": Дюбуа оценил победу Фьюри над Нганну
"Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона "Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона
"Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика "Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика
Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:47
Тоттенхэм начал переговоры с защитником, которого связывают с другим клубом АПЛ
Европа18:19
Моуринью - о работе в МЮ: В клубе все еще есть люди, с которыми невозможно добиться успеха
Европа17:49
Ветеран Баварии получит новый контракт
Европа17:20
Севилья объявила о назначении нового главного тренера
Европа17:17
Сандерленд Русина будет тренировать экс-правая рука Джеррарда
Бокс17:02
Промоутер сообщил, когда Джойс вернется в ринг после двух поражений от Чжилея
Бокс17:01
"Сейчас у нас спад": президент Барселоны назвал задачи команды на сезон
Европа и мир16:44
Сборная Украины по хоккею узнала соперников в квалификации Олимпиады-2026
ЧМ-202216:42
"Самое прекрасное безумие в карьере": Месси - о победе на чемпионате мира-2022
Бокс16:23
Дюбуа назвал причину поражения от Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK