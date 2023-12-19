"Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился своей пятеркой лучших супертяжеловесов мира.

Обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика он поставил на второе место, а для подъема на вершину ему нужно одолеть чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри в объединительном бою.

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"Я поставлю на первое место Тайсона Фьюри. Я могу предсказать, что Усик победит Фьюри, но для меня Тайсон все равно первый номер, поскольку Александру нужно занять это место, победив его в бою, который, как я надеюсь, состоится в феврале. Тогда мы все и узнаем. Но я ставлю Фьюри на первую строчку. По моему мнению, он должен быть первым номером, исходя из его достижений. Усик - второй номер, потому что он победил Энтони Джошуа.

Я неохотно включаю Джошуа в топ-5. И это не потому, что я его хейтер. Я отталкиваюсь от его предыдущих выступлений и поражений. В любом случае я ставлю Джошуа на четвертое место, поскольку он его заслуживает.

Третий номер - это Деонтей Уайлдер. Он провел три эпичных боя против Фьюри и почти побил его в первом поединке. Кого же поставить на пятое место? Я думаю, что необходимо назвать Чжана Чжилея. Он умелый и хороший боец", - приводит слова Фроча Eurosport.com.

Ранее отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына и похвалил Усика.

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