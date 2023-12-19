iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов

Карл Фроч озвучил свой рейтинг сильнейших в дивизионе.
Сегодня, 08:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился своей пятеркой лучших супертяжеловесов мира.

Обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика он поставил на второе место, а для подъема на вершину ему нужно одолеть чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри в объединительном бою.

Читай также: Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри

"Я поставлю на первое место Тайсона Фьюри. Я могу предсказать, что Усик победит Фьюри, но для меня Тайсон все равно первый номер, поскольку Александру нужно занять это место, победив его в бою, который, как я надеюсь, состоится в феврале. Тогда мы все и узнаем. Но я ставлю Фьюри на первую строчку. По моему мнению, он должен быть первым номером, исходя из его достижений. Усик - второй номер, потому что он победил Энтони Джошуа.

Я неохотно включаю Джошуа в топ-5. И это не потому, что я его хейтер. Я отталкиваюсь от его предыдущих выступлений и поражений. В любом случае я ставлю Джошуа на четвертое место, поскольку он его заслуживает.

Третий номер - это Деонтей Уайлдер. Он провел три эпичных боя против Фьюри и почти побил его в первом поединке. Кого же поставить на пятое место? Я думаю, что необходимо назвать Чжана Чжилея. Он умелый и хороший боец", - приводит слова Фроча Eurosport.com.

Ранее отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына и похвалил Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Карл Фроч Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

Статьи по теме

Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся
Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри Хргович назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Стали известны сроки возвращения Ярмоленко Стали известны сроки возвращения Ярмоленко
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа10:55
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Украина10:44
Стали известны сроки возвращения Ярмоленко
Бокс10:44
Промоутер подтвердил бой Теофимо Лопеса против еще одного экс-соперника Ломаченко
Европа10:24
Довбик попал в ТОП-10 рейтинга игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке
10:05
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет решающий матч с Польшей
Бокс09:52
Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся
Европа09:50
Дал совет Цыганкову и Довбику: Ребров оценил сенсационной сезон Жироны
Лига Европы09:30
"Будем спрашивать у Малиновского": Зубков - о противостоянии с Марселем
Европа09:10
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Другие страны09:10
Клубный чемпионат мира-2023: Манчестер Сити и Урава разыграют вторую путевку в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK