Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мыслями о предстоящем бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Легенда бокса отметил, что украинский боец способен победить в этом поединке, указав на недостаток британца.

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"Есть вещи, которые Фьюри делает не очень хорошо - он не очень хорошо дерется на ближней дистанции, никто не спешит наносить ему удары. Это будет видно, когда он подерется с Усиком.

Усик - хороший боец, у него быстрые руки, он может драться внутри, он может драться снаружи, так что вы увидите большую разницу. Чтобы всегда побеждать, нужно быть настоящим бойцом", - приводит слова Холифилда Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком.

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