Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о том, почему он и еще один бывший обладатель титулов в дивизионе Энтони Джошуа до сих пор не могли договориться о бое.

По мнению американского боксера, финансовая составляющая в этом вопросе не была главной, а проблемой была боязнь команды британца идти на риск.

Читай также: Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году

"Деньги не были проблемой. Это связано с отсутствием воли и смелости, чтобы выйти в ринг.

Я на самом деле не виню в этом только Джошуа. Я виню в этом его менеджеров, его промоутеров и руководство. Потому что, давайте смотреть правде в глаза, Джошуа - дойная корова компании. Без него деньги в Matchroom не привлекаются. Мы все это знаем. Я чувствую, что меня опасается не только Джошуа, но и его промоутер. Потому до боя не дошло.

Я иду на большой риск, потому что они думают о том, что будет после Паркера, а я нет. Бой с Джошуа - это величайший поединок, и точка. Когда люди разговаривают со мной, главное, о чем они говорят, это я и он, все время. Это оказывает давление, потому что мир хочет увидеть этот бой", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!