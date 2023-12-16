Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа

Бывший обладатель титула в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер заявил, что в случае срыва его поединка с Энтони Джошуа в следующем году он может встретиться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

При этом "Бронзовый бомбардировщик" не исключает вероятности, что подерется с ними обоими.

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"Это будет либо один, либо другой, а могут быть и оба. Хотя мне кажется, кто-то один из них. Конечно, все может случиться так, что я подерусь с обоими, но если говорить наверняка, то я точно буду драться с кем-то одним. Я в этом уверен.

В общем, будущее светлее некуда, и я с большим энтузиазмом жду, когда выйду в ринг против одного из них или против обоих. Я буду благодарен любому из вариантов", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году.

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