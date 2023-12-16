iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа

"Бронзовый бомбардировщик" поделился планами на следующий год.
Вчера, 22:40
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший обладатель титула в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер заявил, что в случае срыва его поединка с Энтони Джошуа в следующем году он может встретиться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

При этом "Бронзовый бомбардировщик" не исключает вероятности, что подерется с ними обоими.

Читай также: "Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера

"Это будет либо один, либо другой, а могут быть и оба. Хотя мне кажется, кто-то один из них. Конечно, все может случиться так, что я подерусь с обоими, но если говорить наверняка, то я точно буду драться с кем-то одним. Я в этом уверен.

В общем, будущее светлее некуда, и я с большим энтузиазмом жду, когда выйду в ринг против одного из них или против обоих. Я буду благодарен любому из вариантов", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер фрэнсис нганну

Статьи по теме

Уайлдер выразил уверенность, что длительный простой не станет проблемой в бою с Паркером Уайлдер выразил уверенность, что длительный простой не станет проблемой в бою с Паркером
"Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера "Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера
Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году
Валенсия с Яремчуком отобрала очки у Барселоны Валенсия с Яремчуком отобрала очки у Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Валенсия с Яремчуком отобрала очки у Барселоны
Вчера, 23:53
Футбол23:53
Эмполи без Коваленко проиграл Торино
Европа23:21
Футболист Реала вернулся в заявку команды после длительного отсутствия
Биатлон23:15
Украину в масс-стартах третьего этапа Кубка мира представят пять биатлонистов
Европа22:59
Холанд и Мбаппе - главные цели Реала на летнее трансферное окно
Бокс22:40
Уайлдер назвал альтернативного соперника на случай срыва боя с Джошуа
Европа22:29
Клуб Ла Лиги уволил второго тренера за сезон
Европа21:57
Почеттино - о матче с Шеффилдом: Очень доволен. Игра была хорошей
Европа21:52
Коваленко пропустит ближайший матч Серии А из-за повреждения
Европа21:30
Эвертон без Миколенко уверенно победил Бернли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK