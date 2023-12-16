"Не знаю, как он набрался мужества": Уайлдер пообещал наказать Паркера

Деонтей упрекнул новозеландца, что в свое время он струсил.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о бое с Джозефом Паркером.

По словам американца, он мог стать абсолютным чемпионом, но новозеландец тогда избегал его.

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"Паркер бегал от меня, поскольку видел, что я сделал с Джеральдом Вашингтоном. Он увидел мое выступление, когда я нокаутировал Вашингтона, и сбежал. Много лет назад я неоднократно мог объединить титулы в супертяжелом весе, если бы у меня была возможность. Но, к сожалению, никто не предоставлял мне такой возможности, как я другим бойцам, когда соглашался с ними драться. Это грустно, потому что для меня это одновременно благословение и проклятие.

Вот мы снова здесь. Происходит много отличных вещей, открывается много дверей, возникает много возможностей. Я уже давно ждал боя с Паркером, но он сбежал. Не знаю, как он набрался мужества сейчас, но я этому рад, потому что я его накажу. Я с нетерпением жду боя с ним. Не могу дождаться, когда он состоится. Поединок будет недолгим", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее американец оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году.

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