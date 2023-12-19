Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сделал прогноз на свой ближайший бой против Джозефа Паркера.

Американский боксер рассчитывает на досрочную победу в течение трех-четырех раундов, но при этом отметил, что нагнетать события он не будет.

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"В моей голове я вижу три-четыре раунда. Но никогда не знаешь, что может произойти. В своей голове я вижу это так, но не собираюсь ничего форсировать. Я просто буду делать то, что у меня получается лучше всего. Этот бой закончится нокаутом.

Мне нравится Джозеф. Я не тот человек, которому нужно что-то говорить или придумывать, чтобы сделать бой интересным. Я делаю это естественно. Если ты мне нравишься - то нравишься, не нравишься - значит нет. Я не прикидываюсь. Из-за этого я даже опаснее, потому что люди не могут меня прочитать", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Уайлдер включил Владимира Кличко в ТОП-5 лучших супертяжеловесов.

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