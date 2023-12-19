Уайлдер включил Владимира Кличко в ТОП-5 лучших супертяжеловесов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) составил свой рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.

Американец дал интервью Queensberry Promotions, в котором вслепую составил свой список. Ему предлагали бойца, а он должен был назвать его место в рейтинге.

– Энтони Джошуа.

– Я поставлю четвертым.

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– Тайсон Фьюри.

– Третьим.

– Леннокс Льюис.

– О, чувак, Леннокс первый.

– Владимир Кличко.

– О, дерьмо. Я поставлю его вторым. Я немного знаю Леннокса. Я немного поближе с Ленноксом.

– Майк Тайсон.

– Я поставлю его… Третьим. Тогда Фьюри четвертый, а Джошуа пятый, - сказал Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся.

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