Уайлдер включил Владимира Кличко в ТОП-5 лучших супертяжеловесов
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) составил свой рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.
Американец дал интервью Queensberry Promotions, в котором вслепую составил свой список. Ему предлагали бойца, а он должен был назвать его место в рейтинге.
– Энтони Джошуа.
– Я поставлю четвертым.
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– Тайсон Фьюри.
– Третьим.
– Леннокс Льюис.
– О, чувак, Леннокс первый.
– Владимир Кличко.
– О, дерьмо. Я поставлю его вторым. Я немного знаю Леннокса. Я немного поближе с Ленноксом.
– Майк Тайсон.
– Я поставлю его… Третьим. Тогда Фьюри четвертый, а Джошуа пятый, - сказал Уайлдер.
Ранее сообщалось, что Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся.
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