iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер включил Владимира Кличко в ТОП-5 лучших супертяжеловесов

Американец принял участие в забавном шоу.
Сегодня, 13:20
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) составил свой рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.

Американец дал интервью Queensberry Promotions, в котором вслепую составил свой список. Ему предлагали бойца, а он должен был назвать его место в рейтинге.

– Энтони Джошуа.

– Я поставлю четвертым.

Читай также: "Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов

– Тайсон Фьюри.

– Третьим.

– Леннокс Льюис.

– О, чувак, Леннокс первый.

– Владимир Кличко.

– О, дерьмо. Я поставлю его вторым. Я немного знаю Леннокса. Я немного поближе с Ленноксом.

– Майк Тайсон.

– Я поставлю его… Третьим. Тогда Фьюри четвертый, а Джошуа пятый, - сказал Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером
"Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером "Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером
Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся Уайлдер объяснил, почему его бой с Джошуа до сих пор не состоялся
"Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов "Усик - второй номер": Экс-чемпион назвал пятерку лучших супертяжеловесов
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:13
Бандиты ударили жену: голкипер ПСЖ стал жертвой ограбления в собственном доме
Европа14:58
В Жироне сомневаются, что Цыганков восстановится к ближайшему матчу Ла Лиги
Украина14:43
Ребров рассказал, кого он поддерживает на выборах президента УАФ
Бокс14:39
Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером
Бокс14:20
Миллер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Европа13:59
"Не надо торопиться": Эриксен обратился к игроку Лутона, пережившему остановку сердца
Европа13:56
"Будет одним из лучших": бывший тренер Чеха и Касильяса расхвалил Трубина
Европа13:35
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Бокс13:20
Уайлдер включил Владимира Кличко в ТОП-5 лучших супертяжеловесов
Бокс13:18
"Боя не будет, мне жаль": Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK