Хргович в первом раунде нокаутировал соперника ударом в затылок
Хорват одержал очень легкую победу.
Один из многих претендентов на бой против Усика или Фьюри – хорват Филипп Хргович (17-0, 14 KO) – провел поединок в андеркарде боев Джошуа и Уайлдера.
Его соперником был ветеран Марк де Мори (41-3-2, 36 KO), который чуть ли не после первого попадания отправился на конвас.
Тем не менее, где Мори поднялся, но еще к концу второй минуты первого раунда начал отворачиваться от Хрговича и получил удар в затылок.
Судья в ринге решил, что продолжать это одностороннее сражение смысла нет и остановил избиение австралийца.
Полный кард легендарного вечера бокса в Саудовской Аравии доступен на ISPORT.
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