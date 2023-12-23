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Хргович в первом раунде нокаутировал соперника ударом в затылок

Хорват одержал очень легкую победу.
Сегодня, 20:23
Де Мори и Хргович / Getty/UEFA
Де Мори и Хргович / Getty/UEFA

Один из многих претендентов на бой против Усика или Фьюри – хорват Филипп Хргович (17-0, 14 KO) – провел поединок в андеркарде боев Джошуа и Уайлдера.

Его соперником был ветеран Марк де Мори (41-3-2, 36 KO), который чуть ли не после первого попадания отправился на конвас.

Тем не менее, где Мори поднялся, но еще к концу второй минуты первого раунда начал отворачиваться от Хрговича и получил удар в затылок.

Судья в ринге решил, что продолжать это одностороннее сражение смысла нет и остановил избиение австралийца.

Полный кард легендарного вечера бокса в Саудовской Аравии доступен на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филип хргович

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