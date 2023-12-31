Бокс: итоги 2023 года и раздача наград

2023 год подходит к концу, поэтому пришло время оценить все самые яркие и значимые события в мире бокса.

ISPORT традиционно решил подвести итоги и раздать награды в различных номинациях.

Уходящий год подарил захватывающие бои и нокауты, абсолютных чемпионов с их историческими достижениями, падения и разочарования от неудач некогда кумиров и возвращения былых лидеров, а также перенес из 2022-го продолжение эпопеи о поединке за абсолюта между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри со всеми проблемами, срывами и отсрочками на пути к долгожданному событию, но уже с ощутимой конкретикой об успешном ее завершении.

Боксер года: Наоя Иноуэ

Неудержимый Наоя Иноуэ продолжает просто сметать со своего пути и уничтожать соперников. Японский "Монстр" покорил уже четвертый дивизион, он только год назад оставил все титулы в легчайшем весе, поднялся и уже стал вторым в истории абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов.

В 2023 году Иноуэ в двух поединках оформил себе статус бесспорного чемпиона во втором легчайшем весе. Японский боец в июле жестким нокдауном в восьмом раунде и последующим добиванием победил Стивена Фултона, забрав титулы WBC і WBO, а под конец декабря объединил пояса, разобравшись с чемпионом WBA та IBF Марлоном Тапалесом, которого отправил на настил ринга в четвертой трехминутке и окончательно остановил в десятой.

Иноуэ впечатляюще легко преодолевает границы между дивизионами, доминируя над любой оппозицией, и сейчас единственным вопросом является то, где его предел? Пока же японский "Монстр" сообщил, что планирует продолжить выступления во втором легчайшем весе.

Альтернатива: Теренс Кроуфорд

Сразу стоит отметить, что между лучшим и альтернативным бойцом в лице Теренса Кроуфорда практическим никакой разницы нет. В этом случае это действительно альтернативный вариант, а не чем-то хуже, и от их перестановки особо ничего бы не изменилось.

Правда, в 2023 году Кроуфорд провел только один бой, но это был поединок, которого все ждали уже несколько лет - в конце июля состоялось противостояние за звание абсолюта в полусреднем весе между Теренсом как обладателем пояса WBO и чемпионом WBC, WBA и IBF Эрролом Спенсом. Вот только полностью доминировал Кроуфорд, а Спенс уже не был той оппозицией, которой мог быть несколько лет назад, еще без истории с аварией, полным сил и без почти полуторагодичного простоя. "Кореш" устроил мастер-класс своему ранее небитому и даже не бывавшему в нокдаунах оппоненту, трижды отправляя его на канвас и окончательно остановив в девятом раунде.

Кроуфорд забрал титулы своего соперника и стал первым в истории бесспорным чемпионом в двух весовых категориях после своего статуса абсолюта в первом полусреднем весе в 2017 году.

Бой года: Хайме Мунгия - Сергей Деревянченко

Экс-чемпион в первом среднем дивизионе мексиканец Хайме Мунгия 10 июня провел бой за вакантный пояс WBC Silver в лимите суперсреднего веса с многократным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко. Украинский андердог выдал против фаворита великолепное выступление, в котором лишь итоговая осечка стоила ему победы.

Соперники продемонстрировали максимально близкое противостояние, неопределенность с победителем которого, казалось, могла бы развеяться только после оглашения судейских записок. Мексиканец и украинец устроили крутой интенсивный бой, без раскачки, с постоянными жесткими разменами от первого раунда, в которых больше доставалось то одному, то другому.

В пятой трехминутке Деревянченко был очень близок к тому, чтобы завершить поединок досрочно, когда зажал оппонента у канатов, сумел его потрясти и начал избивать, но Мунгия с трудом устоял. После десяти раундов украинский боксер вел по очкам - двое судей отдавали ему преимущество 96-94, еще один насчитал ничью 95-95.

Но, когда уже оба соперника подустали, Мунгия в заключительном раунде все же сделал то, что ему и требовалось, чтобы переломить результат в свою пользу - Деревянченко оказался в нокдауне. И в итоге победа досталась мексиканцу единогласным решением (115-112, 114-113 и 114-113).

Очевидно, что после украинец был уверен, что его "ограбили" и хотел реванша, а мексиканец признал, что этот бой стал для него тяжелым уроком.

Альтернатива: Робейси Рамирес - Рафаэль Эспиноса

Мексиканец Рафаэль Эспиноса в статусе абсолютного андердога сотворил сенсацию в бою против чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе и двукратного олимпийского чемпиона кубинца Робейси Рамиреса, а сам поединок можно отметить за волю к победе аутсайдера.

Эспиноса в противостоянии с безоговорочным фаворитом выглядел убедительнее до пятого раунда, после чего оказался в нокдауне. Рамирес свалил соперника, тот поднялся, но ноги подкосились и он едва не упал еще раз, успев схватиться за канаты. От добивания спас гонг. Тем не менее в дальнейшем мексиканский боец собрался с силами, снова владел инициативой и отыграл нокаут в 12-м раунде. Итоговые 113-113, 114-112 и 115-111 в пользу претендента.

Нокаут года: Чжан Чжилей - Джо Джойс 2

В первом поединке в апреле Чжилей отобрал у Джойса пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере, вынудив рефери по совету врачей остановить бой в шестом раунде после того, как огромная гематома закрыла глаз британцу, считавшемуся фаворитом.

Реванш в сентябре получился еще более скоротечным и от начала стал отражением первого боя. Джойс много пропускал и так и не нашел способ справиться с атаками левши, хотя нокаут пришел справа. Китайский гигант в этот раз вдвое быстрее и эффектнее разобрался с оппонентом, когда в третьем раунде правым хуком зарядил точно в челюсть. Британец рухнул на канвас, пытался подняться на ноги, но не успел в отведенное время, а эти кадры стали олицетворением краха.

Источник: Getty Images

ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

В итоге Джойс, некогда небитый и нацеленный на чемпионов, признал, что поспешил с повторным поединком против Чжилея.

Альтернатива: Дзунто Накатани - Эндрю Молони

В мае Дзунто Накатани в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе брутально остановил Эндрю Молони, нанеся ему первое досрочное поражение.

Японский боксер по ходу поединка дважды отправлял соперника в нокдаун во второй и 11-й трехминутке, а под конец заключительного раунда поймал его четким ударом с левой. Австралиец оказался на настиле ринге без шансов подняться.

WORLD CHAMPION 🏆



Nakatani does it in devastating fashion 🇯🇵 #HaneyLoma pic.twitter.com/PtGRLRp4g3 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Апсет года: Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер

Перед боксерским шоу в Саудовской Аравии Деонтей Уайлдер советовал Энтони Джошуа в контексте их очной встречи не заглядывать за спину Отто Валлину, чтобы праздновать успех. Однако, похоже, сам на это поддался в случае с Джозефом Паркером. Да и более года простоя, отсутствие серьезных боев со времен завершения трилогии с Тайсоном Фьюри, постоянные разговоры о Джошуа свое дело сделали, оставив после хоть и неожиданного, но закономерного поражения от Паркера вопрос - не пора ли на пенсию?

Безусловно, полностью Джозефа Паркера со счетов не сбрасывали, но, учитывая насколько большим фаворитом был Уайлдер и прогнозы на бой, он сумел удивить. Новозеландец отлично подготовился, четко выполнял свой план на поединок, шел вперед, доминировал против в целом пассивного соперника, едва не добил его в восьмом раунде. Американец же, понимая невозможность победы по очкам, уповал на свой нокаутирующий удар, но и этого оппоненту удалось грамотно избежать. В итоге - разгром от Паркера и разочарование от Уайлдера.

"Ограбление" года: Василий Ломаченко - Девин Хэйни

Вторая попытка Василия Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в легком весе снова увенчалась неудачей. И если с Теофимо Лопесом поражение можно было объяснить, то в случае с Девином Хэйни все сложилось абсолютно неочевидно и даже скандально.

Боксер из Украины подошел к поединку с максимальным настроем и готовностью, как к действительно самому важному в карьере. Возрастной и опытный андердог сумел устроить настоящее испытание для молодого и сильного фаворита, который превосходил его в росте и размахе рук. Нет, это не был односторонний бой, а максимально конкурентное противостояние в высоком темпе. Хэйни тоже хорошо действовал джебом, работал преимущественно по корпусу, но Ломаченко был ярче, интереснее, отличная работа ног, уверенно врывался в ближний бой и пробивал в голову сопернику. Очевидное преимущество в чемпионских 10-11 трехминутках, да и в целом Василий мог рассчитывать на то, что заберет семь-восемь раундов.

Тем не менее судьям этого оказалось мало. В этом бою Ломаченко минимум не проиграл, но победа Хэйни единогласным решением, еще и с одним счетом 116-112 (и дважды по 115-113), была скандалом. Негодование выразили уже фанаты, присутствовавшие на бое, а после подключились и эксперты, тренеры, промоутеры. Аргументы о том, что претендент сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолюта, или что равные раунды идут в зачет чемпиону - это несерьезно.

Безусловно, сторона Ломаченко называла случившееся величайшим "ограблением" и требовала реванша, но Хэйни и не думал идти на это, а, как и планировал, ушел из легкого дивизиона, поднявшись в весе.

Альтернатива: Фрэнсис Нганну - Тайсон Фьюри

"Цыганский король" был на грани грандиозного провала, а бывший чемпион UFC едва не сотворил большую сенсацию. Несмотря на все заявления и уверенность британца в победе, легкого заработка и товарищеской встречи с повышенной ответственностью во время простоя для него не вышло.

Нганну, дебютировавший в боксе, сумел произвести впечатление в новой для себя деятельности, прошел всю дистанцию десятираундового поединка, нанес больше силовых ударов, отправил соперника в нокдаун в третьем раунде, едва не добил в восьмом. Однако победу раздельным решением судьи все же отдали Фьюри, похоже, побоявшись портить резюме будущему участнику поединка за звание абсолютного чемпиона. Камерунец же уверен, что его "ограбили", и хочет повторного боя.

Абсолютный чемпион года: Теренс Кроуфорд

В этой категории выбор очевиден и без конкуренции, а особо повторяться о лучших бойцах надобности нет. Оба лидера рейтингов лучших вне зависимости от весовой категории в этом году доказали, что они действительно заслуженно первые и заслуженно абсолютные чемпионы.

Кроуфорд убедительно показал, почему является одним из лидеров Р4Р, уверенно разобравшись с Эрролом Спенсом и став первым абсолютным чемпионом в двух дивизионах в эпоху четырех поясов.

Правда, после IBF лишила его своего титула, поскольку он не сможет провести защиту против обязательного претендента, имея контрактные обязательства о реванше со Спенсом. Но это лишь технический момент, что он больше не бесспорный чемпион, и сам непобежденный американец не стремится драться с Джароном Эннисом, которому достался его пояс без боя. Кроуфорд уже все всем и себе доказал.

Альтернатива: Наоя Иноуэ

Стремительность подъема Иноуэ от безтитульного нулевого рубежа к очередной вершине с полным набором поясов впечатляет и захватывает. От завоевания предыдущего абсолюта к новому званию бесспорного прошел всего год и две недели, а за это время от японского "Монстра" пострадали чемпионы Стивен Фултон и Марлон Тапалес.

Теперь будем ждать от Иноуэ ярких защит своего статуса абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе, ведь на следующий год японец решил остаться в этом дивизионе и планирует провести три боя. Пока не почувствует в себе силы для очередного подъема.

Возвращение года: Ли Вуд

Ли Вуд, устроивший одно из самых захватывающих противостояний прошлого года с Майклом Конланом, в 2023-м прошел путь от потери титула чемпион по версии WBA в полулегком весе до его возвращения и драматичной успешной защиты.

В феврале он остался без своего пояса после поединка против Маурисио Лары. Несмотря на то что чемпион контролировал ход боя, он заработал рассечение и в седьмом раунде сам оказался в тяжелом нокдауне. Хотя британец и поднялся, его тренер выбросил полотенце. Тем не менее в мае Вуд взял уверенный реванш у Лары и вернул титул. Теперь уже британец укладывал мексиканца на настил ринга и в итоге одержал закономерную победу единогласным решением судей.

А в октябре Вуд провел яркую защиту пояса. Британский чемпион был на грани и уступал по очках соотечественнику Джошу Уоррингтону, который был активнее и оказывал серьезное давление. Для победы обладателю титула нужен был нокаут, что он успешно оформил в седьмой трехминутке. Вуд потряс претендента правым хуком и добил серией мощных ударов. Уоррингтон после падения на канвас все же поднялся, но очень неуверенно держался на ногах, а рефери остановил бой.

Альтернатива: Энтони Джошуа

Энтони Джошуа после потери титулов, двух подряд поражений от Александра Усика и эмоционального срыва в результате повторного проигрыша украинцу начал прокладывать себе дорогу к очередному подъему, избрав путь активности и устроив три боя за отчетный год. Несмотря на повсеместные заявления о его психологических проблемах, британец старается постепенно возвращать себе уверенность.

Начал Эй Джей с неяркой, но победы единогласным решением судей над Джермейном Франклином, а затем сокрушительным ударом нокаутировал Роберта Хелениуса, который стал срочной заменой Диллиану Уайту, провалившему допинг-тест. Завершил же год Джошуа поединком с Отто Валлином, уверенно разобравшись со шведом, сломав ему нос и вынудив отказаться от боя перед шестым раундом соперника, который лишь до выхода в ринг казался и подавал себя как серьезную оппозицию британцу.

Теперь Джошуа может рассчитывать на дальнейшие интересные противостояния, жаль только, что бой с Деонтеем Уайлдером, очевидно, сорвался.

Разочарование года: Тайсон Фьюри

Если не принимать во внимание поведение Фьюри на протяжении года, в тех же переговорах и срывах боя с Усиком, постоянные претензии и ухищрения, что, впрочем, было предсказуемо, "Цыганский король" разочаровал и в спортивном плане. Британец решил пойти на авантюру, которая, казалось, должна была миновать для него легко, а едва не обернулась грандиозным провалом.

Шоу 28 октября с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну едва не стоило Фьюри сенсационного первого поражения в карьере. Вряд ли кто-то мог подумать, что полувыставочный бой так трудно сложится для британца, которому нужно было просто переиграть боксера-дебютанта и уверенно выйти победителем из противостояния. Тем не менее, камерунец, похоже, считал иначе и навязал конкурентную борьбу чемпиону. Фьюри побывал в нокдауне, выглядел странно и победил только спорным раздельным решением судей.

Источник: Getty Images

Недооценка соперника, желание, очевидно, просто пройти бой и легко заработать солидный чек сыграли с Фьюри злую шутку, которая едва не вылезла боком. Впрочем, и такого выступления было достаточно, чтобы вновь поставить под угрозу поединок с Усиком и понять, что спешить с этим опасно.

Со стороны Фьюри активно отрицают вероятность того, что он пошел на спад, а отец британца вовсю критикует его команду и подготовку. Но действительно, если боксеру, претендующему на звание абсолютного чемпиона, не изменить подход к своей деятельности, то это несерьезно.

Срыв года: Александр Усик - Тайсон Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, которому принадлежит пояс WBC, должен был стать главным событием в мире бокса в 2023 году. Тем не менее, даже несмотря на заявленные конкретные даты для проведения поединка, этот мегафайт в итоге либо срывался, либо переносился.

Разговоры об организации боя велись от начала года, а уже в феврале промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен с уверенностью заявлял, что они настроены провести поединок 29 апреля. Неопределенность существовала с местом боя - рассматривались варианты Саудовской Аравии или Великобритании, но это, как оказалось, не было главной проблемой. Безусловно, стороны должны были согласовать все условия контракта, что и стало камнем преткновения. В начале марта Фьюри выступил с ультиматумом по поводу гонорара за бой. Усик все же согласился на распределение 70% на 30% в пользу соперника, но со стороны британца последовали все новые требования, в частности об отказе от возможности реванша, хотя сам изначально настаивал на этой опции. Постоянно меняющиеся прихоти Тайсона привели к тому, что переговоры зашли в тупик, а поединок был сорван.

Усику пришлось переключиться на обязательных претендентов, с первым из которых в лице Даниэля Дюбуа по линии WBA украинец успешно разобрался 26 августа. Фьюри же решил устроить бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну 28 октября. Тем не менее еще за месяц до поединка против звезды ММА команды британца и украинца ошеломили всех, объявив о договоренности и подписании контрактов на бой в Саудовской Аравии.

Источник: Getty Images

Новой датой должно было стать 23 декабря, но снова возникли проблемы. Неубедительное выступление Фьюри против Нганну, нокдаун, достаточно спорная победа породили большие сомнения о его готовности драться с Усиком в запланированный срок. Последующие намеки команды "Цыганского короля" о необходимости времени на восстановление и подготовку оказались небеспочвенными, а поединок в итоге отложили - мегафайт перенесли на 17 февраля 2024 года.

Альтернатива: Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер

Встречи в ринге Джошуа и Уайлдера ожидали еще в их чемпионские времена. Однако тогда поединок так и не устроили, а пути британца и американца разошлись и привели к потере титулов.

Впрочем, интерес к противостоянию двух топовых супертяжеловесов сохранялся, и в последнее время только подогревался. Стороны делали заявления, контактировали и целенаправленно подводили к этому бою. Тем не менее состояться поединку снова было не суждено, в частности из-за отсутствия договоренности об организации боя с представителями Саудовской Аравии. Джошуа и Уайлдер все же разделили один кард, но не ринг во время грандиозного вечера бокса в Эр-Рияде 23 декабря, который все равно виделся как промежуточный перед их очной схваткой.

Источник: Getty Images

Будущий бой Эй Джея с "Бронзовым бомбардировщиком" казался неизбежным, ведь уже даже озвучивалась конкретная дата - 9 марта 2024 года, о чем должны были официально объявить после шоу. Но снова все перевернулось - последний шаг перед встречей потенциальные соперник сделали с противоположными результатами. Джошуа одолел Отто Валлина, а вот Уайлдер уже в этом году "постарался", чтобы сорвать их бой, безоговорочно уступив Джозефу Паркеру. Пусть американец и не собирается уходить на пенсию, а британец заявляет, что готов драться с любым, нужен ли теперь Эй Джею этот поединок?

Главное ожидание года: Усик - Фьюри

Главное ожидание, очевидно, осталось неизменным по сравнению с предыдущим годом. Супертяжелый дивизион должен был получить своего бесспорного чемпиона, первого в эпоху четырех поясов, но этому снова не суждено было осуществиться.

Стороны на протяжении года прошли нелегкий путь к достижению договоренности, однако непредсказуемое поведение Фьюри, постоянные требования и ультиматумы, его странное выступление в полувыставочном бою с Нганну, когда он был на грани первого поражения в профессиональной карьере, свое дело сделали. Поединок за абсолюта то отменяли, то переносили, несмотря на постоянную готовность Усика драться.

Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

Впрочем, сейчас все выглядит уже абсолютно конкретно, и помешать бою могут разве непредвиденные обстоятельства. Контракты подписаны, место определено, дата зафиксирована. Что немаловажно, проблема споров о гонорарах решена, ведь у соперников есть личные договора с саудовскими организаторами и распределения не будет. Так что 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде всех ждет грандиозное событие.

Источник: Getty Images

К тому же в следующем году фанаты бокса могут увидеть даже два противостояния Усика с Фьюри, поскольку в контракте прописана возможность реванша. Вот только на кону повторного поединка уже будут не все титулы, ведь IBF отказывается давать отсрочку защиты своего титула против обязательного претендента Филипа Хрговича. Как все сложится, увидим уже в 2024 году.

Напомним, также ISPORT рассказывал о пяти главных событиях, которые состоялись в мире бокса в 2023 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!