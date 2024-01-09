Нганну: Вероятно, я нокаутирую Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал предстоящий поединок с Энтони Джошуа.

Камерунец считает, что он способен победить британца и сделать это нокаутом.

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"Никто до сих пор не знает, на что я способен. Против Фьюри был мой первый бой в боксе. Как и все, я просто совершенствуюсь, и разрыв в улучшении для такого новичка, как я, огромен. Я только новичок, я совершенствуюсь.

Я думаю, что, скорее всего, я нокаутирую Джошуа. Я думаю, что его легче победить, чем Фьюри. Я имею в виду, не то чтобы он не был сильным бойцом. Он очень сильный боец, но его легче сбить с ног, чем Тайсона, и ему труднее подняться, чем Фьюри", - приводит слова Нганну Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну.

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