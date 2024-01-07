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Экс-чемпион назвал главное отличие между Джошуа и Уайлдером

Малиньяджи сравнил двух бывших обладателей титулов в супертяжелом весе.
Вчера, 22:26
Джошуа сравнили с Уайлдером / Getty Images
Джошуа сравнили с Уайлдером / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи рассказал, чем отличаются два бывших обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

По его мнению, британский боксер превосходит американца в желании становиться лучше.

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"Знаете, что произошло с Джошуа? Даже если он не выглядел психологически крепким, вы могли видеть, что он пытается добиться этого, в этом разница между ним и Уайлдером.

Он был активен, он работал над этим, было видно, что он хочет стать лучше, но у него не выходит. Видно, что это его огорчает, потому что он возвращается и продолжает работать еще усерднее, и к бою с Валлином он подошел в отличной форме.

Уайлдер просто был не в себе, он давно не дрался, а потом появился, отложил яйцо в Саудовской Аравии и дал интервью после боя, из которого понятно, что ему все равно", - цитирует Малиньяджи Boxing Social.

Ранее Леннокс Льюис назвал причину поражения Уайлдера в бою с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Пол Малиньяджи Деонтей Уайлдер

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