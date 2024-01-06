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"Он не Гудини": Леннокс Льюис назвал причину поражения Уайлдера в бою с Паркером

Легенда бокса считает, что американец стал бизнесменом.
Сегодня, 20:05
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о поражении Деонтея Уайлдера в бою с Джозефом Паркером.

По словам легендарного боксера, американец проиграл из-за длительного простоя.

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"Я не думал, что Уайлдер еще проведет бой. Когда Деонтей согласился на бой с Паркером, перед этим он провел один раунд за два года с Робертом Хелениусом. На самом деле тот поединок ничего не показал. То выступление больше навредило Уайлдеру, вежь ему необходимо было поработать в том бою.

Сейчас он вышел на большой бой. Я знаю, что сделала его команда. Я думаю, что Уайлдер принял этот бой как бизнесмен, потому что он никак не был готов к Паркеру, у него даже разминочного поединка не было. Деонтей сказал, что не будет ржавым, но он не Гудини, у всех появляется ржавчина. Его слова мне не совсем понятны", - приводит слова Леннокса Льюиса сайт The Ring.

Напомним, Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей в соглавном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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