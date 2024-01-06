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"Хочу, чтобы он его отлещевал и побил": Роберт Гарсия признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

Специалист обвинил "Цыганского короля" в неуважении к боксу.
Сегодня, 17:44
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия высказался о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Специалист признался, что будет поддерживать украинца в историческом бою.

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"Мне хочется, чтобы Усик побил Фьюри просто из-за последнего выступления Тайсона, ведь он проявил неуважение к боксу. Фьюри был совершенно не в форме. Многие считают, что он проиграл. Я думаю, что Фьюри победил, но ему следовало уничтожить Нганну.

Я не хочу сказать ничего плохого про бойцов ММА, но когда мои боксеры дерутся с ними, то уже понимают, что это будет легкий бой. Так происходит в боксе. Многие бойцы ММА хотят перейти в бокс, и это легкие бои для нас. 

В этот раз Фьюри настолько несерьезно отнесся к бою, что даже не тренировался и проявил неуважение к боксу. Поэтому я хочу, чтобы Усик его отлещевал и побил. Но когда Тайсон в форме, это тоже очень опасный парень", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Дюбуа дал совет украинцу перед боем с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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