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"Забудь про голову": тренер Дюбуа дал совет Усику перед боем с Фьюри

Чарльз назвал единственный шанс на победу украинца.
Сегодня, 12:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа, заявил, что чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик должен придерживаться тактики в бою с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Специалист уверен, что украинец за счет выносливости может аннулировать все преимущества британца.

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"Я смотрел на этот бой под разными углами, и каждый раз прихожу к одному выводу. Да, Усик блестящий и исключительный техник и тактик. У Усика фантастический ритм, которым он может компенсировать преимущества Фьюри.

Ему придется делать много финтов, наносить удары по корпусу и оставить в покое голову соперника. Бросай все свои комбинации выше пояса и забудь про голову Фьюри. Вот что бы я ему посоветовал", - приводит слова тренера talkSPORT.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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