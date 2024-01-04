"У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик способен одолеть чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри в объединительном бою.

По мнению британца, украинский боксер может рассчитывать на успех в противостоянии, поскольку работает и готовится к поединку в окружении отличных специалистов.

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"Я дрался с Усиком. Я думаю, что он феноменальный боец, и я думаю, что у него отличная команда. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда, а вокруг него отличная команда.

После того, как я был с ним в ринге и изучал его, я все еще наблюдаю за ним сейчас. Думаю, что именно он сможет победить", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее было названо условие для реванша Усик - Фьюри.

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