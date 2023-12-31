Стало известно условие для реванша Усик - Фьюри

Президент Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри могут провести второй поединок.

По словам функционера, боксеры во второй раз окажутся в ринге, если покажут феноменальное выступление в первом бою.

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"Я не большой фанат реваншей. Это лишает приза первый бой. Положение о матче-реванше – это новый аспект, который стал популярен в последние полтора десятилетия, но мы должны признать, что сейчас в контракты вносят пункт о матчах-реваншах и это становится нормой.

Нас ждет особенный момент в феврале, когда определится абсолютный чемпионом мира в супертяжелом весе. Мы сейчас говорим о двух лучших тяжеловесах в мире, которые, надеюсь, покажут нам невероятный бой. Если это так, то тогда, конечно, они заслужат матч-реванш. Будем надеяться, что они устроят такое противостояние, что все захотят увидеть их реванш", – приводит слова Дюбеф Sky Sports.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. В поединке определится первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке и первый абсолют хевивейта в эпоху четырех поясов.

Ранее Риддик Боу назвал раунд, в котором закончится бой Усик - Фьюри.

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