Риддик Боу назвал раунд, в котором закончится бой Усик - Фьюри

Авторитетный американский супертяжеловес Риддик Боу поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам эксперта, британец победит техническим нокаутом в пятом раунде.

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"Это будет отличный бой, но я поставлю на Тайсона. Мне кажется, что он достанет Усика в пятом раунде", - приводит слова Боу Boxing Social.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Рой Джонс назвал единственный способ, как Усик может победить Фьюри.

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