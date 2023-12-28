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Усик - обладатель пояса, падение Уайлдера: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring

В списке лучших произошли изменения после боксерского шоу в Саудовской Аравии.
Сегодня, 09:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring представило обновленную версию своего рейтинга лучших супертяжеловес мира.

Пояс The Ring сохраняет украинец Александр Усик, а первую строчку в списке занимает его будущий соперник - британец Тайсон Фьюри.

Деонтей Уайлдер после поражения от Джозефа Паркера в рамках боксерского шоу в Саудовской Аравии упал со второго места на девятое, а новозеландец в свою очередь поднялся на четвертую позицию.

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Энтони Джошуа, одолевший Отто Валлина, теперь занимает второе место, а Чжан Чжилей - третье.

Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса от The Ring:

Чемпион - Александр Усик

  1. Тайсон Фьюри
  2. Энтони Джошуа
  3. Чжан Чжилей
  4. Джозеф Паркер
  5. Филип Хргович
  6. Фрэнк Санчес
  7. Джаред Андерсон
  8. Джо Джойс
  9. Деонтей Уайлдер
  10. Агит Кабайел

Ранее сообщалось, что Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN.

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