Усик - обладатель пояса, падение Уайлдера: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring
Авторитетное издание The Ring представило обновленную версию своего рейтинга лучших супертяжеловес мира.
Пояс The Ring сохраняет украинец Александр Усик, а первую строчку в списке занимает его будущий соперник - британец Тайсон Фьюри.
Деонтей Уайлдер после поражения от Джозефа Паркера в рамках боксерского шоу в Саудовской Аравии упал со второго места на девятое, а новозеландец в свою очередь поднялся на четвертую позицию.
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Энтони Джошуа, одолевший Отто Валлина, теперь занимает второе место, а Чжан Чжилей - третье.
Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса от The Ring:
Чемпион - Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Чжан Чжилей
- Джозеф Паркер
- Филип Хргович
- Фрэнк Санчес
- Джаред Андерсон
- Джо Джойс
- Деонтей Уайлдер
- Агит Кабайел
Ранее сообщалось, что Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN.
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