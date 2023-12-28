Усик - обладатель пояса, падение Уайлдера: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring

В списке лучших произошли изменения после боксерского шоу в Саудовской Аравии.

Авторитетное издание The Ring представило обновленную версию своего рейтинга лучших супертяжеловес мира.

Пояс The Ring сохраняет украинец Александр Усик, а первую строчку в списке занимает его будущий соперник - британец Тайсон Фьюри.

Деонтей Уайлдер после поражения от Джозефа Паркера в рамках боксерского шоу в Саудовской Аравии упал со второго места на девятое, а новозеландец в свою очередь поднялся на четвертую позицию.

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Энтони Джошуа, одолевший Отто Валлина, теперь занимает второе место, а Чжан Чжилей - третье.

Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса от The Ring:

Чемпион - Александр Усик

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Чжан Чжилей Джозеф Паркер Филип Хргович Фрэнк Санчес Джаред Андерсон Джо Джойс Деонтей Уайлдер Агит Кабайел

Ранее сообщалось, что Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN.

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