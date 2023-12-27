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Рой Джонс назвал единственный способ, как Усик может победить Фьюри

Легенда бокса оценил карьеру "Цыганского короля".
Вчера, 22:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам американского бойца, украинец сможет победить "Цыганского короля", если только отправит его в нокаут.

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"Слабые стороны Усика - у него нет взрывной ударной мощи, а это криптонит для Фьюри, потому что у Нганну была взрывная ударная мощь, и он смог его уронить. Она была у Уайлдера, и у Деонтея получилось пару раз отправить Фьюри в нокдаун. На протяжении своей карьеры Тайсон падал несколько раз, но всегда поднимался. Это говорит о многом. Нужно много взрывной энергии, чтобы уронить его, однако сделать это может даже крузер со взрывной мощью, ведь у Стива Каннингема это получилось.

Усику нужно отправить Фьюри в нокдаун, но сможет ли он удержать его на канвасе? Пока этого не делали. Сможет ли Усик несколько раз уронить Фьюри, чтобы тот не поднялся? Если у Усика не получится уронить Фьюри, то я не вижу его победителем этого боя", - приводит слова Джонса Boxing Social.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее украинец заявил, что залез в голову Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Рой Джонс

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