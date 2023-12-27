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Усик рассказал, кем отец ему посоветовал стать

Украинец вспомнил поучительную историю с детства.
Сегодня, 19:24
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил совет своего отца.

Украинский боксер рассказал историю с детства, когда спросил отца, кем ему стать.

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"В детстве меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту. Я пришел домой и спросил его совета о том, кем мне стать, когда вырасту. Он сказал: Ты должен стать хорошим человеком.

Прежде всего – нужно стать хорошим и воспитанным человеком. После этого вы можете добиться всего остального", – приводит слова украинца издание Sky Sports.

Свой следующий бой Усик проведет 17 февраля против Тайсона Фьюри. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее украинец заявил, что залез в голову Фьюри.

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