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"Он думает про кролика": Усик заявил, что залез в голову Фьюри

Украинский боксер намерен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Сегодня, 18:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в хэвивейте Александр Усик высказался о поединке с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер считает, что залез в голову "Цыганского короля" и уверен, что сможет победить.

Читай также: Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком

"Нужно говорить, не "если я выиграю", а "когда я выиграю". Когда я иду спать, то представляю, как боксирую, а затем мою руку поднимают вверх. Я просто верю, что могу победить. Я залез в голову Фьюри, и теперь вместо меня он думает про кролика. Продолжай так думать, брат.

Я много лет слушал Эминема. Мама называла его "Белым кроликом". Мне нравится этот рэпер. Тони Беллью однажды сказал, что я зверь в боксе. Я ответил: "Нет, я просто белый кролик".

Когда в детстве меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, я приходил домой и просил совета и папы. Он говорил: "Ты должен стать хорошим человеком". В первую очередь тебе необходимо стать хорошим и приятным человеком. А дальше ты можешь достичь чего угодно", - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Ранее тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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