Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о будущем своего подопечного.

По его словам, британский боксер мог бы провести реванш с Джозефом Паркером, а также они не против устроить трилогию с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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"Джозеф Паркер? Да, это потенциально хороший бой. Возможно, это звучит эгоистично, но я хотел бы получить возможность все правильно сделать в поединке с Усиком. Я не знаю, реальна ли такая возможность, но я бы хотел помочь Джошуа победить.

Я действительно верю, что могу помочь Энтони исправить ситуацию. У меня нет сомнений, что мы можем это сделать", - цитирует Дэвисона Boxing News 24.

Ранее Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером.

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