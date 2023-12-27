iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком

Наставник британца рассмотрел варианты для своего подопечного.
Сегодня, 15:05
Бен Дэвисон и Энтони Джошуа / Getty Images
Бен Дэвисон и Энтони Джошуа / Getty Images

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о будущем своего подопечного.

По его словам, британский боксер мог бы провести реванш с Джозефом Паркером, а также они не против устроить трилогию с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Читай также: "Надеюсь, он победит Усика": Промоутер Джошуа нацелился на бой с Фьюри

"Джозеф Паркер? Да, это потенциально хороший бой. Возможно, это звучит эгоистично, но я хотел бы получить возможность все правильно сделать в поединке с Усиком. Я не знаю, реальна ли такая возможность, но я бы хотел помочь Джошуа победить.

Я действительно верю, что могу помочь Энтони исправить ситуацию. У меня нет сомнений, что мы можем это сделать", - цитирует Дэвисона Boxing News 24.

Ранее Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Джозеф Паркер

Статьи по теме

"Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить "Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить
"Вышел на бой с планом": Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера "Вышел на бой с планом": Паркер рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера
Джошуа намерен посетить бой Усик - Фьюри Джошуа намерен посетить бой Усик - Фьюри
Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского
Европа15:51
Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед
Шахматы15:46
Китайца лишили титула чемпиона страны за испражнения в ванну
Европа15:29
Бенфика увеличит отступные за своего игрока на фоне интереса английских грандов
Европа15:20
Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов
Бокс15:05
Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком
Европа14:54
Тоттенхэм лишился ключевого игрока обороны на длительный срок
Бокс14:45
"Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить
НБА14:27
Морант "достал пистолет" во время празднования данка в матче против Нового Орлеана
Европа14:22
Челси установил ценник на своего основного полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK