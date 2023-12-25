"Надеюсь, он победит Усика": Промоутер Джошуа нацелился на бой с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы видеть соперником своего клиента Тайсона Фьюри и надеется, что тот сможет одолеть Александра Усика.

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"Честно говоря, мне бы очень хотелось увидеть бой Энтони с Тайсоном. Если Фьюри сможет победить Усика, я хотел бы увидеть этот поединок. Надеюсь, Тайсон победит.

Теперь Джошуа будет отдыхать. Очевидно, что у нас были планы на март, но теперь мы их пересмотрим.

Захочет ли Джошуа провести следующий бой в марте, узнаем у его тренера Дэвисона. Думаю, Энтони захочет быть активным, но он и так в отличной позиции сейчас", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее Энтони Джошуа оценил вероятность боя с Деонтеем Уайлдером после его поражения Джозефу Паркеру.

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