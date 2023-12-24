Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил, может ли состояться поединок против Деонтея Уайлдера после его поражения от Джозефа Паркера.

По словам британского боксера, он готов встретиться с любым соперником и не исключает, что этот поединок все еще может быть организован, но оставляет решение этого вопроса своей команде.

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"Я не слишком уверен, что может произойти дальше, но фанаты будут раздражены из-за этого. Я всегда понимаю, что это за игра. Никогда не знаешь, что произойдет. Это бокс элитного уровня. Уайлдер только что потерпел неудачу, но он живет, чтобы драться.

Мы все еще можем сделать этот бой. Верю, что я - это серьезная угроза. И Уайлдер все еще представляет собой угрозу. Но я оставлю это решение на усмотрение моего руководства, тренеров, промоутеров. Я готов драться с кем угодно и когда угодно", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намекнул на возможное завершение боксерской карьеры.

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